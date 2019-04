ALEKSANDRA I LJUBA SE ZBLIŽILE, KARAĐORĐE OVO NEĆE LAKO PODNETI! PANTOVIĆEVA: Nisam ni ja bila CVEĆKA, ali sam se na vreme opasuljila! (VIDEO)

Aleksandra Subotić je u sve boljem odnosu sa majkom Ljubom Pantović, pa su se tako zajedno uputile u zalagaonicu.

Ljuba je rešila da proda lutku koju je sama napravila, a podseća je na njenu ćerku, pa je prokomentarisala:

foto: Printscreen

"Meni više ova ne treba, sada imam pravu lutku ovde. Reci nešto za tvoju lutku."

"Ne znam šta da kažem, zbunjena sam zbog porodičnih odnosa, ali lutkica je lepa. Malo sam pogubljena, više volim kada je nešto u kontinuitetu, ovako ne umem da se snađem", odgovorila je Aleksandra.

"Ja nekada ne mogu mirno da pričam, ne mogu da shvatim da neko ne može da me shvati. Došlo je do toga da je sve bilo onako kako sam pričala. Ja nisam protiv nje, ali je morala to da iskusi, sve je shvatala kao napad na nju i njenu vezu. Nisam ni ja bila cvećka, samo sam se na vreme opasuljila", rekla je Pantovićeva.

foto: Printscreen

