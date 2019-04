KORAĆEVA NAZVALA ALEKSANDRINO DETE PSOM! LJUBA ŠOKIRANA: Anu je sramota same sebe, a David se pravi LUD! (VIDEO)

Ana Korać je nazvala dete Aleksandre Subotić "psom", a onda je nastala prava drama u rijalitiju.

Prva je Anu odala Ljuba Pantović, koja je čula šta se desilo, pa je obrazložila situaciju.

"Ana je kriva, nego šta je, ja sam prepoznala njen glas na snimku. Psi nemaju nikakve veze ni sa socijalnom službom, ni sa Veternikom, znači data je i odrednica gde se nešto nalazi. Tako da je aludirala na Davida, malu Magdalenu i socijalnu službu. Da to nije spominjano, moglo bi da se vrda, ali pošto je pominjano vrlo jasno obredište gde se dete nalazi i socijalna služba, onda je nemoguće. Ja mislim da se Ana pravi luda zato što ju je sramota. Ti se jesi izvinila, ali i dalje tvrdiš da to nisi rekla. Ne vidim razlog", rekla je Ljuba i dodala:

"Što tako ne čuh ni drugu stranu da se buni? To je čovek koji je ovde pričao da živi za to dete. Kriva si, jako ružno, odvratno, protivnik sam toga da se psi nazivaju decom. Kad meni neko bude u rijalitiju rekao da pozdravlja dete, pitaću koje je rase dete. I ja sam imala pse i volela ih, pa ih nisam nazivala decom. Ja mislim da je nju sramota same sebe. On se pravi lud. Izvinjenje u takvim stvarima, ima snagu baš kao i demant u novinama. Preko uvrede dece se ne prelazi, a ima još milion stvari zbog kojih njih dve ne mogu da budu u dobrim odnosima. Moje mišljenje je da je David i te kako planski radio ovde stvari", rekla je Ljuba.

