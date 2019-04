LUNA JE UNIŠTILA ŽIVOT KIJI I SLOBI, A MARKU JE BITNO SAMO FINALE: Marija Kulić nikada nije bila SUROVIJA, a ovako joj je Đoganijeva odgovorila! (VIDEO)

Marija Kulić je komentarisala odnos Marka Miljkovića i Lune Đogani, a pomenula je i Kiju Kockar i Slobu Radanovića.

Ona smatra da Marko iskorišćava Lunu, ali i da je Đoganijeva uništila život Kije i Slobe.

"Nisam podržavala Lunu, jer je znala da je on oženjen, i te kako mislim da je ona uništila njihov život, ali nisu trebali da dozvole da im Luna uništi život. Krivi su Luna i Sloba. Ja sam gledala kako si se ti njemu nabacivala. Ona traži razne razloge da se posvađa. Glumi i dalje, ljubomorna je na onaj par koji je srećan, a ona u ovoj vezi i te kako nije srećna. Marku je bitno samo finale, pre neki dan sam ga pitala gde će ići na more, ni u jednom trenutku nije spomenuo Lunu, a to sam ga namerno pitala da vidim da li nešto planira ozbiljno sa njom. Zašto ovo radi i zašto ona ovo trpi, nije mi jasno", rekla je Marija i dodala:

"Vidim da se muči u ovoj vezi, ali neka objasni i to. Nijedan sukob sa Zoricom nije bio ozbiljan, jer se ona izmirila sa svima. Takva je žena, brzo plane i dođe do sukoba, ali isto tako vrlo brzo se to izmiri kao da ništa nije bilo. Treba da staviš prst na čelo i razmisliš šta radiš. I taj sindrom žrtve, koji nisi imala tokom prve Zadruge, nema potrebe ni ovde da radiš. Ni svoje ćerke nisam savetovala ovako."

"Nije Luna njega vezala za stub! Jeste, na silu je bio sa mnom", govorila je ona, a sve vreme je bila neraspoložena.

