STANIJA I ALEKSANDRA SKLOPILE TAJNI DOGOVOR: Postale su najbolje drugarice u rijalitiju, a spremaju svima LUDILO! (VIDEO)

Aleksandra Subotić i Stanija Dobrojević počele su da se druže u rijalitiju, a sada su sklopile i tajni dogovor.

Njih dve su naumile da se drže zajedno, iako će mnogi pokušavati da ih posvađaju.

foto: Printscreen

"Ja znam da sve dok se vi družite sa mnom, da će vam to nabijati na nos. Oni to ne rade zato što im stvarno smeta, nego zato što igraju rijaliti. Nije bezveze poslato to da si ti tužila Ljubu. Oni će to siliti dok se mi ne posvađamo", rekla je Aleksandra.

"Ja im neću dozvoliti", izjavila je Stanija.

"Ni ja. Mi treba da ostanemo ovde čisti, a oni kud hoće", dodala je Aleksandra.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir