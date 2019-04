OVAJ UČESNIK JE POKUŠAO DA JOJ DODIRNE GRUDI! Ljuba ga provalila, pa obrukala pred svima: Prišao si mi kao da ja imam 4 godine, a ne 40, KONJU JEDAN! (VIDEO)

Ljuba Pantović osula je žestoko po Bori Santani jer je pokušao da joj dodirne grudi pravdajući se da je hteo da joj očisti samo duksericu, kako je sama izjavila. Iskusna takmičarka shvatila je odamh šta pokušava, iako je pokušao da se brani da je ne gleda tako, jer je ona zauzeta žena, majka i baka.

"Joj Ljuba je tu. Ja mislio Aleksandra, a ono Ljuba, je*ote, kako izgleda ova Ljuba, šta je ovo", prokomentarisao je takmičar gledajući cimerku sa troseda.

"Gde ti buljim u s*se, ja se to sprdam. Zauzeta si žena. Nikad to sebi ne bih dozvolio, prvo žena koja je zauzeta, tu joj bivši muž, ćerka, zet. Žena koja je baka i ja da gledam. To sam se zezao, nisam te gledao ozbiljno, jel si normalna", pravdao se Bora.

"Bulji bre 100 posto. Bulji ti u si*e svaki put. Ja mu kažem nemoj brate", ubacio se reper Ša.

"Bora moralista čuveni. Došao danas kao: "Jao da ti nešto očistim sa dukserice, kao". Kao da ja imam 4 godine, a ne 40 konju jedan. Pa nije me pipnuo, ali mi prodaje fore ovde", bila je brutalna Ljuba koja je smejući se Santani direktno "natrljala" na nos što je uopšte i pokušao nešto sa njom.

