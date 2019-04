SUBOTIĆEVA NAŠLA PARTNERA, ALI I FINANSIJERA! Aleksandra ima dečka od 50 godina šina: Oženjen je i zovu ga Vijagra!

Aleksandra Subotić je, po svemu sudeći, uspela da preboli Davida Dragojevića, koji ju je u "Zadruzi" prevario sa Anom Korać, i to sa biznismenom iz Novog Sada, poznatog po nadimku Vijagra!



Kako Kurir ekskluzivno saznaje, naslednica Ljube Pantović i Karađorđa Subotića je pre mesec dana uplovila u vezu sa oženjenim čovekom od 50 godina, uvoznika fejk garderobe iz Kine, koju ona reklamira na Instagramu.

"Aleksandra i Vijagra su se upoznali nakon što je poslednji put izbačena iz "Zadruge" zbog toga što je udarila Minu Vrbaški. Tom poznanstvu je kumovala zajednička prijateljica. Među njima su sevnule varnice kada joj je on ponudio posao i počeli su da se zabavljaju. Sredinom marta je tom čoveku bio rođendan i on je po nju i tu drugaricu poslao vozača da mu budu gošće. Tu noć dok je Aleksandra uživala s Vijagrom, ćerku joj je čuvala Davidova majka Biljana. Moguće da ona tada nije znala kod koga njena bivša snajka ide, ali sam siguran da je saznala s kim se zabavlja i šta radi, ali da o tome neće da priča javno. Zapravo, postoji razlog zašto Biljana neće da kaže šta zna, ali polako, čim njen sin bude ugrožen, izneće sve", tvrdi naš izvor blizak Vijagri i dodaje da se Aleksandra spokojna vratila u rijaliti jer joj Vijagra plaća stan u elitnom delu Novog Sada, a u komšiluku su joj Nataša Bekvalac i Nenad Čanak.

"Ona se u "Zadrugu" vratila da bi se osvetila Davidu. Međutim, sad joj je lako jer joj finansijski pomaže novi dečko koji je od nje zahtevao da se ni po koju cenu ne sazna da su zajedno. On u nju nije zaljubljen, već mu je zanimljivo da se šali. Za njega nije ništa 350 evra, koliko izdvaja za stan, a plaća i devojku iz Boleča, koja čuva njenu ćerku. Inače, Aleksandra se pravdala da ona nije htela ni da se upozna s tim biznismenom. Međutim, ta prijateljica ju je nagovorila jer je on ponudio da za njega reklamira krpe na društvenim mrežama. Kada je malo bolje razmislila, pristala je. Aleksandra je pričala mojim prijateljima kako je taj čovek debeo i odvratan i da joj se gadi. Otkrila im je da je s njim najpre uspostavila saradnju, a onda je pao i seks, nakon čega su otpočeli vezu zasnovanu na tome da joj on pomaže finansijski koliko može", završio je naš izvor.



Bivša svekrva liberalna

Ona je slobodna žena,

može da radi šta hoće! Biljana Dragojević, Davidova majka, bila je zatečena kada smo joj rekli da je njena bivša snajka našla oženjenog "dečka".

"Hm, kako kažete... Vijagra... (smeh) Nije mi poznato. Čula sam da u rijalitiju priča kako ima neku simpatiju, ali ne znam da li to radi namerno da bi provocirala Davida ili je zaista tako. Dobro, ona je slobodna žena i može da radi šta hoće. Koliko ja znam, njoj su stan plaćali fanovi, tako je bilo kada je otišla iz moje kuće. Da li se nešto promenilo u međuvremenu, nisam upućena", kaže za Kurir Biljana.

