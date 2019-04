VRATIO SE IZBAČENI TAKMIČAR! On je ponovo u vili, a biće opasna konkurencija vremešnom MILOJKU! VEĆ MU JE SELA U KRILO! (FOTO)

Ratko Dimovski vratio se u vilu "Parova", a kako je voditleljka rijaliti šoua najavila, on će i ostati da se takmiči. Po godinama, on je najbliži Milojku Božiću, pa se pretpostavlja da će on biti dostojna konkurencija vremešnom zavodniku, koji ima 53 godine mlađu devojku Milijanu Bogdanović.

- Ratko je došao da ostane - rekla je voditeljka što je naišlo na ovacije učesnika.

Ratko je bio vidno raspoložen, a atmosferu je dodatno podgrejala i Natalije Natali Vukmanović, koja mu se odmah smestila u krilo.

foto: Printscreen HApyp tv

Kurir.rs, Alo / Foto: Printscreen Happy tv

