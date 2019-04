ALEKSANDRA JE PLAČUĆI PRATILA SVAKI DAVIDOV KORAK DOK JE BILA NAPOLJU: Subotićkina drugarica razvezala jezik, pa otkrila plan VELIKE OSVETE!

Aleksandra Subotić vraćena je učesnica rijalitija, koja je od kuće posmatrala svog verenika kako je samo nekoliko dana nakon njene diskvalifikacije započeo vezu sa Anom Korać. Sada mu Subotićeva vraća "milo za drago" a to sve opasnim provokacijama, a po njegovim rečima ona se služi i lažima kako bi njega dovela do ludila.

Subotićkina drugarica progovorila je o tome kako se osećala izbačena zadrugarka, pa i sa kakvom je nemrom ponovo ušla u rijaliti.

"Aleksandra je bila mnogo povređena kada ju je David pred milionima prevario sa Anom. Ona je patila, plakala je meni danima na ramenu, tešila sam je, govorila joj da će naći nekog ravnog sebi i da je on nije vredan. Džaba je sve bilo, ona je ponavljala da nju David i dalje voli, i da nema šanse da mu se svidela neka druga devojka jer njoj govorio da je ona jedina žena za njega na svetu, da nikada neće drugu pogledati. Ipak, sve se izjalovilo onog momenta kada je Aleks diskvalifikovana ", započela je Aleksandrina dobra drugarica.

Aleksandra je pratila svaki Davidov korak od kuće, a danima je bila ubeđena da je u pitanju njegova gluma.

"Ona nije mogla da prepozna Davida, to nije bio onaj čovek sa kojim je bila dve godine u vezi. Gledala je svakodnevno Zadrugu, pratila svaki njegov pokret, ali je stalno ponavljala da on glumi i da ne može da veruje ko je on zapravo. Rekla je i da će uraditi sve kako bi ga raskrinkala pred zadrugarima i gledaocima, i znam sigurno da ga je sinoć namerno provocirala kako bi on pokazao svoje pravo lice. Mislim da je delimično i uspela, jer je on pokazao koliki je "muškarac" kad je zbog sitnice nasrnuo na nju, a nekada joj se kleo na večnu ljubav. Iako tvrdi da je veridba bila lažna, postoje dokazi da nije. Verujte, Aleks se vratila u Zadrugu jača neko ikada. Samo postepeno, svi će videti ko je David Dragojević", zaključila je Aleksandrina prijateljica .

