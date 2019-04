AKO DOLAZI IZ AMERIKE OVDE U SRBIJU, ZNAČI DA NE ZARAĐUJE TAMO TAKO DOBRO: Elvira juče došla u rijaliti, već uhvaćena u laži, a onda se OKOMILA NA STANIJU!

Elvira Ivazović uhvaćena je u laži već u prvim danima svog učešća u rijalitiju "Zadruga 2". Naime, voditelj joj je postavio nekoliko pitanja, koja su je ogolila totalno, a nakon što joj je predočeno za šta je slagala, ona je osula po ukućankama koje imaju silkone, najviše se okomivši na Staniju Dobrojević.

"Elvira, uselila si se u subotu, nekoliko puta si rekla da ti treba vremena da se adaptiraš jer si prvi put u rijalitiju. Ovo ti nije prvi rijaliti, ti si slagala i nas i naciju", bio je direktan voditelj.

Ona se zbunila pitanjem, ali i brzo dala odgovor.

"Bila sam na probnom snimanju, to nije bilo ništa bitno. To je bila ta ekipa kada je bio Ervin, Adam, tako da je to to", rekla je snalažljivo Elvira.

foto: Printscreen YT

Međutim, o Staniji nikako nema lepo mišljenje, pa je iznela svoje sumnje da starleta koja se hvali životom u Americi, zapravo i ne živi tako kao što želi da predstavi.

"Ja ne znam čime se Stanija bavi. Ona se predstavila pre mnogo godina sa takvom pričom. Te fotografije, taj način života je nju izbacio u prvi plan, ja se sa tim ne slažem, ja ne živim na taj način, što se vidi po meni, ali ne mogu nju da osuđujem. To za mene nije neki moral. Mislim za Staniju da ima svoje dostojanstvo, da je obrazovana. Ona izlazi u javnost kao fina. Međutim, ja se sa tim načinom života ne slažem. Mislim da ima nešto iza tih fotografija. Ako dolazi iz Amerike ovde u Srbiju znači da ne zarađuje tamo tako dobro", iznela je svoju procenu bez pardona nova zadrugarka.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir