UČESNICI RIJALITIJA MOGU DA ZABORAVE NA SE*S U KUPATILU: Nova pravila uzdrmala zaljubljene zadrugare, ALEKSANDRA JEDINA LIKUJE!

Veliki šef obavestio je zadrugare da će im uskratiti postavljanje čaršafa u toaletu. Naime, oni su pravili improvizovane kabine kako bi imali intimne odnose, a sada mogu da zaborave na to. Međutim, s obzirom da u Imaginarijumu parovi redovno upražnjavaju ovakav vid aktivnosti, ovo pravilo poljuljalo im je tlo pod nogama.

- Zadrugari, podsetićemo vas kako je došlo do kamera u kupatilu. Većina vas nije želela da poštuje pravilo koje je govorilo o tome da niko više od jedne osobe tamo ne može da boravi. Na osnovu vaših glasova ste vi odlučili da vam ne smeta to što ćemo moći da vas snimamo u toaletu. Par meseci nakon toga, baš oni koji su rešili da se postave kamere počeli su da kače čaršave u tuš kabinu. S obzirom na to da je ovo prešlo u naviku, doneli smo sledeću odluku. Kačenje čaršafa u tuš kabinu je zabranjeno. Neophodno je da nosite i bubicu - pisalo je u pismu Velikog šefa.

Marko i Luna, David i Ana najviše su se iznenadili, ali i uznemirili ovom odlukom, dok je jedina Aleksandra likovala zadovoljna što će im se*s biti na neki način uskraćen tokom boravka, makar što se tiče skrivenih mesta.

