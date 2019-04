HOĆU DA SPAVAM U KREVETU SA MILOJKOM I MILIJANOM: Ratko silno želi da pomogne kontroveznom paru! I on bi da bude sa mlađom! (VIDEO)

Ratko Dimovski otkrio je šta misli o paru koji je podigao rijaliti "na noge" - Milojku Božiću i Milijani Bogdanović.

On je rekao da mu je želja da spava sa njima u istom krevetu i da pomogne Milojku kada je u pitanju seks i u tome ga odmeni.

foto: Printscreen/Happy

"Čini mi se da je to neka igra. Milijana mi je rekla u jednom trenutku da mene ne treba da bude briga šta oni rade, da je to njena igra i od tada ih pratim. Ja spavam na pola metra od njih. Vidim da se ne dešava ništa, ni poljubac, ni seks", rekao je on i dodao:

"Ja bih voleo da spavam sa njima, da pratim to i otkrijem šta se tu dešava. Baš da otkrijem da li je to istinita priča ili su je izmislili. Iskreno, ja sam zbog toga i došao ovde, da uradim nešto ako je moguće, namerno se vrzmam oko Milijane. Ovako nešto još nisam video. Da li ga vara, ja nisam bio u tom mestu kod Požege, ali ne verujem. Ne verujem da će ovde imati nešto u vezi seksa. Ako mi produkcija odobri, ja ću pokušati. Osetiću je ako se bude okrenula prema meni, dala neki znak, ja sam muško. Svako želi nešto mlado u životu."

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Yt

