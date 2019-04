SRAMOTA ME JE! DAVID SE RASPLAKAO ZBOG ALEKSANDRE: Dragojević otkrio šta planira da uradi kada napusti RIJALITI! (VIDEO)

David Dragojević osamio se sa Markom Petruševićem i priznao da jedva čeka da svoj telefon uzme u ruke i vidi šta se napolju dešava.

"Ja sam dosta pozatvarao bespotrebno, videću sve. Znam da ću da se borim kao nikad kad izađem napolje. Sramota me je malo, poznaju me ljudi ko sam i šta sam. I moje ponašanje, i moji izlasci, i sa kim se družim", izjavio je Dragojević tužnim glasom.

Petrući ga je potom pitao šta je Aleksandra uradila sa njegovim telefonom.

"Ja samo jedva čekam da uzmem telefon u ruke. Nisam ni pitao, nemam pojma, ja to malo i onda ona sama odgovara na sve to", rekao je on.

