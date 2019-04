POKUŠAVAM MANJE DA SPOMINJEM GOCU TRŽAN: Ivan Marinković raskinuo sa devojkom, a ovo su PRAVI RAZLOZI! (VIDEO)

Ivan Marinković progovorio je o raskidu sa Jelenom Ilić, a mnogi misle da je razlog to što on pije alkohol.

Ipak, rijaliti učesnik otkrio je da je su u pitanju i mnoge druge stvari, kao što je njegova bivša žena Goca Tržan.

"Ona je jako ljubomorna. U krevetu mi je rekla da sam ja zaljubljen u neku drugu devojku u kući, nije htela da mi kaže na koju sumnja. Ja kada volim, ne vidim nijednu drugu žensku osobu", rekao je Ivan i dodao:

"Najpametnije je da ohladimo glave, za sada. Ja kada prestanem da volim ili kada volim devojku sa kojom sam u vezi, meni su bivše identične, kao da gledam svog druga. Meni se nameće da ja i dalje osećam nešto prema bivšoj ženi, zato što je poznata ličnost. Vidim da to Jeleni smeta. One stvari koje nas vezuju je naša ćerka. Pokušavam što manje da je spominjem i da joj objasnim da meni to ništa ne znači."

