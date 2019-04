REBEKA PLAČE KAO KIŠA ZBOG PETRUĆIJA! MOLI GA DA SE RAZDVOJE: Njihova veza PUCA zbog OVIH rijaliti učesnica! (VIDEO)

Rebeka Popović naljutila se na Marka Petruševića Petrućija zbog njegovog ponašanja na žurki, kada je vređao ostale učesnice rijalitija.

Ona je istakla da ne želi da oseća nemir u životu, pa je kroz suze svom dečku objašnjavala šta je muči.

"Na lep način sam te zamolila, ja sa sa tobom ne prepucavam. Ja da napravim s.anje, ja bih se pomerila. Sve su na mene urlale, zbog tvog ponašanja. Hvatao si se sa Stanijom i pokazao joj ku.ac. Vikao si na mikrofon, vređao ih. Mene je blam! Još nećeš da izađeš iz kreveta. Ja bih tebe ostavila na miru. Molim te da se razdvojimo i to je to. Nisam ja mala da se prepucavam", rekla je Rebeka.

"Izaći ću iz kreveta i to je to, odlepio sam, ja nisam ovakav. Obećala si i ti meni svašta nešto, pa ništa. Ja nisam znao da će one da napadnu tebe, a to je sve zbog mene. Sad ću ja troduplo da im vratim, pa će da vide. Žao mi je stvarno", odgovorio joj je Petrući.

