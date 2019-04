LUNA I MARKO RASKIDAJU ZBOG STANIJE! ZAR DA JOJ KAŽEM DA SE TRLJA OD MENE?! Đoganijeva VRIŠTALA zbog Dobtojevićeve, on usred svađe otišao kod Dobrojevićeve

Luna Đogani i Marko Miljković na ivici su raskida i to sve zbog Stanije Dobrojević.

Naime, Luna je toliko ljubomorna na Staniju i kada je tokom žurke u jednom trenutku uhvatila Marka Miljkovića za zadnjicu da blogerka preko toga ne može da pređe. Iznervirala se na pitanje gledalaca o vezi sa Markom, koji je za njohove nesporazume upravo okrivio Đoganijevu.

"Ko zna da li ćemo uspeti, polako se brinem. Da se trljala o mene ja bih to znao, ne bih dozvolio. Da li je trebalo da kažem da se trljala i da je igrala sa mnom? Ja sam samo rekao šta je bilo. Nije nam lepo, moramo da popričamo. To što nemamo poverenje i tvoje ponašanje su uzroci naših svađa", govorio je Marko.

"Šta je sa tobom više? Koji ti je đavo? Sad ne valja opet moje ponašanje? Šta hoćeš ti od mene? Stanija to nije uradila slučajno, nego da bi dobila ovo što je dobila. Ti braniš osobu koja mene vređa. Ti si meni rekao da me ne voliš i zato imaš ovakva pitanja. Zašto to radiš? Ako tako misliš, onda ne treba da budeš sa mnom. Ti si sad došao odjednom i misliš da ti i ja nećemo uspeti. Je*ote. Nemam snage više. Hoćeš da raspravljamo o njoj još tri meseca? Nemam živaca više i snage da se svađam sa tobom, muka mi je više. Vrišti mi se! Zagrli me je*ote. Dokaži ti meni da me voliš", bila je besna Luna.

Marko je usred svađe ustao sa kreveta i iz Bele kuće otišao u sobu za izolaciju, gde je bila upravo Stanija, budući da su njih dvoje potrčci ove nedelje. Luna je, s druge strane, ostala da leži na krevetu i nekoliko minuta je gledala u jednu tačku.

