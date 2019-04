DAVID RASKRINKAVA SVE STARLETE U BELOJ KUĆI: Stanija bila u vezi sa Čabarkapom, Aleksandra je videla sve PORUKE u njegovom telefonu! (VIDEO)

David Dragojević na sve načine želi da skrene pažnju sa sebe pošto je navukao gnev fanova budući da je prevario verenicu Aleksandru Subotić i ostavio je sa maloletnim detetom, pa je Staniju Dobrojević povezao sa Aleksandrom Čabarkapom, s kojim njegova bivša ima ćerku.

Naime, publika je rekla Staniji kako Mića ima nameru da uništi njeno druženje sa Aleksandrom Subotić. Kada je Stanija započela svoje izlaganje, prekinuo ju je David koji se posvađao sa Aleksandrom, spomenuvši i Aleksandra Čabarkapu. David je otkrio da mu je Subotićka rekla kako su Čabarkapa i Stanija bili zajedno i da je ona to videla u njegovom telefonu, da je videla njihove poruke.

"Izgleda da više od Lepog Miće, druženje sa Aleksandrom smeta Davidu. Ja pored Čabarkape u životu nisam prošla, ali sam imala pitanja da li sam bila sa njim jer je čovek davao neke izjave. Ako ima neke fotografije, ima ih samo sa interneta. Moram da se ogradim od ove Davidove priče, a što se tiče Miće, ako je njemu to cilj, on to najbolje zna. Mi smo izgladili naše odnose. Meni se ovi ljudi ovde smeju zbog mog odnosa sa njim. Ako on pokušava da mi se približi zbog nekog drugog cilja, to govori o njemu", rekla je Stanija.

