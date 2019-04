MONSTRUOZNA IZJAVA BORE SANTANE! Šutnuo Maju u stomak, pa poručio: Žene TREBA TUĆI! (FOTO)

Bora Santana šokirao je javnost i pokazao da je pravi šovinista i nasilnik kada je šutnuo Maju Marinković u stomak. Osim što je udario cimerku, on je i pozvao na nasilje nad ženama, kada je izjavio da su pripadnice nežnijeg pola zaslužile da dobijaju batine i da ih treba tući više nego muškarce!

Pre nekoliko dana došlo je do žestokog sukoba između nekoliko zadrugara, a povod je bila hrana. Naime, Lepi Mića je optužio Karađorđa Subotića da je ukrao picu, pa su se umalo potukli. S druge strane, Bora je došao do informacije da je Maja istu dala Staniji Dobrojević, zbog čega je počeo da je vređa. Zadrugarka je iznervirana počela da pljuje Santanu, a on joj je uzvratio udarcem nogom u stomak!

Iako rijaliti kamera nije usnimila trenutak kada je Bora nasrnuo na Maju, mogao se čuti njen vrisak, ali i galama ostalih zadrugara.

- Kurvetino, bre, jedna - vikao je Bora, dok je Marinkovićeva urlala da je boli stomak.

- Je l' ste videli kako me je šutnuo? Boli me stomak! - rekla je ona.

Zadrugari su osudili Santanu zbog nasilja nad ženom, a on se najpre pravdao da je nije udario, nakon čega je završio u zatvoru. Po izlasku iz istog, muzičar je sedeo u dvorištu i objašnjavao cimerima šta se dogodilo. Luna Đogani ga je pitala zbog čega se tako ponaša, a on je šokirao odgovorom.

- Trebalo je da je jače šutnem. Šutnuo sam je i razvalio sam je - hvalio se Santana, a blogerka ga je pitala:

- Što, Boro?



- Pljunula me je u facu iz čista mira - rekao je on besno.

- Pljuni i ti nju, nemoj da je udaraš - rekla mu je Luna.

Ipak, da nije navikao na razgovor i civilizovano ponašanje, dokazao je izjavom o stavu prema ženama.

- Treba tući žensko i više nego muškarce! Veruj, zaslužile su! - rekao je on dok su ga cimeri šokirano gledali.

Vesna Stanojević

Katastrofalna poruka foto: Marina Lopičić

- Nemam reči. Neverovatno mi je da u emisijama koje su veoma gledane u Srbiji ljudi šalju takve poruke. Takvim ljudima treba zabraniti medijski prostor, a oni koji rade emisije treba to da demantuju. Taj dečko je ostavio katastrofalnu poruku koju će neko dete čuti, pa sutra reći drugarici ili nekome.



Goca Tržan Ne treba mu davati prostor foto: Zorana Jevtić

- Najveći aplauz za čoveka. Ne znam šta da kažem. Nije mi normalno da se daje prostor takvom čoveku.

Mia Borisavljević Treba ga osuditi foto: Printscreen/Instagram - Ne znam da li su preduzete neke mere kažnjavanja jer je javnim putem poslao poruku podrške svim nasilnicima. Evo, uvek smo se pitali ko je taj što je ovoj ženi uradio to i to. A sada, kada znamo kako može da izgleda psihopata, pozivam sve nadležne organe vlasti, sve medije i javnost da se za primer osudi i kazni takav čovek.

