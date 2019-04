SUBOTIĆEVA BILA SA MARKOVIM DRUGARIMA PA ZARADILA BOLEST?! Miljković pecnuo Davidovu bivšu, ona sve SAMA PRIZNALA!

Aleksandra Subotić se posvađala sa polovinom zadrugara, a kod vatrene crnke na red su došli i Marko Petrušević Petrući, Aleksa Savić, koji inače važe za neproblematične ukućane Imaginarijuma. Ali, bivša devojka Davida Dragojevića osula je i po Marku Miljkoviću, pa time sama sebi zakuvala čorbu.

- Marko Miljković je podmukao. Optužio me je da sam sa njegovim prijateljima imala s*ksualne odnose i da su me zarazili polnim bolestima - komentarisala je Aleksandra Miljkovića pa time stvorila sumnju da li je imala orgiju sa njegovim drugovima pre rijalitija.

foto: Printscreen

Za cimere koji se bave pevanjem, imala je samo loše reči, a ona je istakla da su oni ti koji nju napadaju.

foto: Printscreen

- Naši dragi pevači. To su ljudi koji samo šetaju ovde, ćute. Oni su ovde osam meseci, a njih niko ne poznaje. Oni su se pravili fini. Aleksa je ušao u sukob sa mnom, vama je taktika da napadate mene da bi ostali do kraja. Što se tiče Mine, ono lomljenje stakla je bila čita agresija. Što bi se Mina potresla zbog toga što je Maja rekla za Aleksinu devojku. Petrući spopada devojke, napada Nadeždu i Marijanu. On postaje agresivniji i mene sprda i ponižava. Ne znam ko će tebe da zaposli da pevaš. Vi ste troje smećara koji mene napadaju - vikala je Aleksandra.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir