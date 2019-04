TA ZA DAN PUKNE 10.000 €! Anin bivši razvezao jezik: Kola su mi zapalili zbog nje! Sad sam slobodan i čekam ALEKSANDRU SUBOTIĆ!?

Filip Mijatov, bivši dečko Ane Korać koji je bio oženjen kada je bio sa njom u vezi, rešio je otkrije pravo lice zanosne zadrugarke o kojoj kolaju razne priče otkako se upustila u romansu sa Davidom Dragojevićem.

Ana, kako prenosi Alo pisanje Sveta, voli momke sa parama i njeni prohtevi su ogromni. Iako sve vreme provodi po rijalitijima i snimanjima spotova, Koraćeva živi na visokoj nozi i ništa manje je ne zanima.

"Ja sam sa svima povezan, poznajem i Aleksandru Subotić i Minu Vrbaški, ali bio sam u vezi samo sa Anom Korać i Ninom Prljom. Aleksandra mi je pričala o Davidu i ako se ne pomiri sa njim, ja ću je čekati posle "Zadruge", ona nije kao Ana Korać. Ana voli momke sa parama, njeni su prohtevi veliki, troši za dan više od 10.000 evra. Meni su zapalili auto zbog Ane, dao sam joj na korišćenje Maserati, ali eto izgoreo je. Oprostio sam joj. Ja živim u Londonu, ovde mi je super, a kada sam dolazio u Srbiju, upoznao sam Anu i bili smo zajedno. Ja sam joj zamerio to što je pričala da sam ja kriminalac. Valjda je htela da ima dečka kriminalca, a ja veze nemam sa kriminalom, to me ne zanima. Radim ovde u IT sektoru, imam dosta novca, ali dosta i radim. Taj auto kupio sam nov u Londonu i dao njoj na korišćenje, ali neću više o njoj da pričam. Ja sam sada slobodan, nemam više ženu i čekam Aleksandru. Možda se desi nešto sa nama posle "Zadruge", videćemo", rekao je on.

