DAVID JE MENE PRODAO! Aleksandra Subotić otvorila dušu: Pljunula bih sebi u facu kada bih nešto ŽELELA SA NJIM! (VIDEO)

Aleksandra Subotić priznala je Drvetu mudrosti u Rajskom vrtu da se, otkako se vratila, oseća dobro. Sve je svhatila kao drugu šansu i trudi se da je maksimalno iskoristi. Sa druge strane, čitavu situaciju sa Davidom Dragojevićem i njegovom novom devojkom Anom Korać smatra da je raskrinkala. Prema njenim rečima i jedno i drugo se "peru" - ali bezuspešno. Ipak, ona vidi da njemu nije svejedno, a što se njihove veze tiče - smešna joj je, i pitanje je vremena kada će pući.

"Otkad sam se vratila ja se osećam dobro, na sve ovo gledam kao na neku novu šansu. Lepo mi je, zadovoljna sam svojim životom", počela je ona.

"Drago mi je da sam imala priliku da pričam sinoć i drago mi je da sam saznala nešto. Smešno mi je i vidim da nije ravnodušan prema meni. Ono keženje i tako to, jasno mi je da nije ravnodušan. Ne bih ja imala ništa sa njim, ali zna on da je kriv i zna da je za*ebao. Ne može on da se opere. Pokušao je da vrda, pokušavao je da menja temu, ali mu nije pošlo za rukom, pa je, mučenik, počeo da se smeje na kraju, nije znao kuda će. Možda bih i ja mogla da pričam sa njim, samo da nema Ane i Lazara. Manje Ane, više Lazara. Juče se raspravljam sa verenikom, a mene Lazar napada, ja gledam i ne verujem. Ana je devojka koja fura svoju priču, ona zna i kad laže i kad maže, ali ona pokušava da se opere", pričala je Drvetu Aleksandra.

Tokom razgovora, Subotićeva je dobila informaciju da su njen bivši verenik David Dragojević i njegova nova devojka, Ana Korać tokom prošle noći raskinuli.



Njena reackija mnoge je iznenadila.

"Raskinuli? Ja nisam znala da su raskinuli, totalno sam neobaveštena. Pa ne znam, Ana kaže da je ona neko koga ništa ne pogađa. Iskreno Drvo, Ana je svesna šta je uradila, svesna je da smo mi te dve godine bili zajedno. Koliko god ona glumila da nju ništa ne dotiče, veruj mi Drvo to je sve maska. Ja sam se nalazila u njenoj poziciji, za lopova su svi lopovi. Ne znam zašto su raskinuli, ali joj nije ni najmanje svejedno. Meni je njihova veza smešna. Kad je njihova veza u pitanju, njih dvoje, ja ne znam da li oni mogu da pričaju normalno. Mislim da sve što se temelji na laži, ne može da uspe. David će tek krenuti da puca. Prema ovakvom Davidu nemam emocije, ne da mi ne treba, nego bih sama sebi pljunula u facu kada bih nešto želela sa njim. A što se tiče osvetničkog duha, imam ja to malo što je meni drago kad se njih dvoje posvađaju, ali može da se vidi da ja ne dozvoljvam ni svojoj majci da ide previše", rekla je ona.

Pored toga što ju je povredio, David ju je svojim postupcima očito mnogo i razočarao.

"On se prema meni toliko postavio bezdušno, bezosećajno. Nije ni mislio na mene, ni na našu porodicu, ni na našu budućnost. On je to sve đonom gazio. Ta njegova priča sa Anom, u to ne može ni dete da veruje. Sinoć gledam one suze, ja ne mogu da verujem da neko može tako da odglumi. Ne znam da li se on uplašio te kazne, sve se bazira na novcu. Ni on sam nema objašnjenje. Možda će reći u nekom trenutku će možda pući. On je mene prodao", zaključila je Subotićeva.

