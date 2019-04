STANIJA JE ZAROBLJENA U VREMENSKOJ KAPSULI: Dorotea očitala lekciju starijoj učiteljici, pa joj dala savet KAKO DA SE BOLJE OTRLJA O MARKA!

Stanija Dobrojević našla se na stubu srama ako je verovati priči Dorotee Jovanović, koja je u "Zadruzi 2" tokom svog izlaganja koga želi da ostavi u rijalitiju, da li starletu ili Marka Miljkovića, osula žestoko po zadrugarki.

- Već sam rekla da je ona zarobljena u vremenskoj kapsuli, ona je već sada baba devojka. Znači, Stanija moraš da se adaptiraš na sadašnost. Već sam čula za te koferuše, udavače, to ti je Stanija. A pošto se nije ostvarila ni kao jedna, pokušava da glumi učiteljicu. Ona uči od drugih ljudi, kopira. Pokušava devojke da nauči da kopiraju nju, a ona je iskopirala već neke. Ja nisam njen intelektualni nivo, jer sam mnogo iznad nje. Ja sam ovde dosta bila fina! Stanija, to što si ti mala i iskompleksirana, to što guraš guzičetinom tuđe muškarce, verujem da bi mu se otrljala i o k*rac da je okrenut sa te strane, ili bi ga uhvatila za isti. Mogla si da iskoristiš levu ruku da ga dohvatiš, nije da ti dajem savete - ispričala je ironično Dorotea.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir