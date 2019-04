SRAMOTA ME JE DA SLUŠAM KAKO LAŽE: Biljana Dragojević promenila ploču! Od kada je Aleksandra ušla u rijaliti, ovako brani SINA! (FOTO)

Biljana Dragojević je odlučila da počne da brani svog sina Davida Dragojevića koji se nalazi u rijalitiju, iako to do sada nije radila.

Davidova majka promenila je mišljenje o svim dešavanjima posle ulaska Aleksandre Subotić u Belu kuću.

"Dragi moji pratioci, vidite tenziju između Davida i Aleksandre koja iznosi razne priče i dešavanja iz njihove veze. Ja kao Davidova mama i naravno njegova podrška, moram napisati da ona iznosi stvari koje njoj idu u prilog, praveći Davida lažovom i lošim momkom, a dobro zna da to nije! Ja sam neko ko je bio uz nju kada joj je bilo najteže, a ona se meni zahvaljuje tako što iznosi gomilu laži poput onih da je ulagala u kuću, lokal Davidov, moj salon, da nas je hranila i tako dalje. Sramota me je da slušam šta izgovara jer ne mogu da verujem da nekom kome si bio tu iznosi takve LAŽI, kao i da je Mungos izbacio sa detetom! Da li je moguće, pitam se? David je neko ko je nju mnogo voleo, ali ona sa svojim ponašanjem je ugasila sve u njemu, da je i sada slušam kako ga napada, isto kao Ljuba Karađorđa", rekla je ona i dodala:

"Uvek isto pitanje, kako se zaljubio za tako kratko vreme? A niko ne pita kako ona od one ucveljene, emotivno skrhane devojke, odjednom našla isto tako nekog koga uporno pozdravlja, a ja znam i ko je, pa se pitam čemu onda drama? Imala bi dosta toga, ali... David nikada nije tražio novac od fanova, to što su mu slali je njihova volja i trošili su zajedno, samo što je ona više koristila taj isti novac, jer nije imala izvor prihoda kao David koji ima svoj lokal i zarađuje za sebe. Fanovi su sami svojom voljom slali torte, garderobu za Megi i takođe, platili im put u Egipat, što je opet volja fanova, tako da bi Aleksandra trebalo da prestane da laže da je on bio sa njom zbog fanova i trošio njihov novac, tu je bilo LJUBAVI koju je ona ugušila."

