LIČNO ĆU TE POLOMITI KADA IZAĐEŠ NAPOLJE, PRIZNAJ SVIMA DA VOLIŠ MUŠKARCE: Zorica nikad nije bila surovija prema Marku, a ovako je reagovala LUNA!

Zorica Marković nema lepe reči za Marka Miljkovića, za kog smatra da iskorišćava Lunu Đogani.

Pevačica je sasula niz uvreda Marku, kom je rekla da će da ga prebije kada izađu iz rijalitija.

"Ti si jedna seljačina! Foliraš i glumiš, sedi! Ti si napušao njenog oca, majmune! Više da me nisi spomenuo što se tiče Lune, a ja ću te je.ati do kraja rijalitija. Kada izađeš napolje, ja ću te prebiti! Vrati se u Brus, ja ću da te polomim! Ja ću da te bijem! Pi.ketino jedna! Priznaj da voliš muškarce i da ti je ovo samo maska! Idi kod Brendona", govorila je Zorica Marku, a on je pokušavao da se brani:

"Šta pakuješ ti? Koga možeš da zaj*bavaš? Ja nisam rekao za tvoje sinove da su majmuni! Rekao sam da gajiš majmune kod kuće, a ne za sinove! Treba da je bude sramota svoje karijere."

Ipak, najviše se naljutila Luna, kojoj nije bilo jasno kako je došlo do toga da se opet njena veza dovodi u pitanje.

