KAD TREBA DA SE PLJUNE, ONI SU TU: Ivana Vrbaški se u rijaliiju VERILA sa Karađorđem, a ovako sada komentariše njegovu PORODICU!

Ivana Vrbaški otkrila je šta misli o porodici Subotić-Pantović. Svi znaju da se Ivana u rijalitiju čak i verila sa Karađorđem, a sad je objasnila kako gleda na njih troje.

Ona kaže da Ljuba nju nikada nije pomenula u lošem kontekstu, što joj je drago, a da je ostali ne zanimaju.

"Što se tiče njihovog odnosa, ne mislim da sam neko ko treba da se komentariše, to su porodične stvari, moje je samo mišljenje da to treba da se rešava na drugom mestu, oni ne. Nisam deo toga, a i da jesam, verovatno ne bih to komentarisala", rekla je ona i prokomentarisala svoju veridbu sa Karađorđem, kao i ponašanje njegove ćerke Aleksandre u tom trenutku.

Minina majka smatra da je to bilo normalno ponašanje.

"I Ljuba je rekla - vidi se jedna ćerka koja je sa majkom i ova druga. Čak i da se Mini to nije svidelo, ona ne bi rekla tad, rekla bi mi kasnije. Mina će uvek stati uz mene kao i ja uz nju i to što ljudi laprdaju neke gluposti, ne zanima me. Nikome se ne pravdam, ja ne živim od tih ljudi. Gde su oni kad mi treba pomoć? Svakom treba pomoć, ali tad nikog tu, a kad treba da se pljune, uvek su tu, ali hvala im na publicitetu", izjavila je Ivana.

