LJUBA ISPRIČALA ZORICI ZAŠTO DAVID ZAVARAVA NAROD: Zadrugarke uporedile Dragojevića sa Slobom, ali evo u čemu GREŠI! (VIDEO)

Zorica Marković i Ljuba Pantović osamile su se u toaletu, gde su pričale o situaciji između Aleksandre Subotić, Davida Dragojevića i Ane Korać.

Aleksandrina majka smatra da se cela "pompa" napravila zbog novca.

"Sve te laži su zbog para. Sve ovo može da bude gotovo za par minuta, samo da kaže istinu. Ova priča što se mene tiče nije potrebna, ja znam istinu", rekla je Ljuba.

foto: Printscreen

Pevačica je dodala da se David trudi da bude kao Sloba Radanović, koji je suprugu prevario u rijalitiju.

"On je kao majmun. Pokvaren je. On nikada neće biti Slobodan Radanović. On laže da mu nije do naroda, i te kako mu je do naroda", kaže Zorica.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir