BOL, OTIČEM... NE ZNAM KAKO SAM DOŠAO DO KUĆE! Ivanu Marinkoviću tada su se srušili svi snovi: Od ovoga ga i danas HVATA JEZA!

Ivan Marinković ispričao je cimerima u vili "Parova" da je kao dečak maštao o tome da postane fudbaler. Međutim, zbog jedne povrede u potpunosti je skrenuo sa tog puta.

"Još '99. odem pre utakmice, dođem u školsko dvorište, a treba da idem na utakmicu jer igramo polufinale sa Zvezdom. Ja sedim na zidiću, ne smem da igram, ali me zvali da uđem. Ja skočim da udarim loptu glavom i uganem zglob. Bol, počinje otok... ne znam kako sam došao do kuće, a ne smem da kažem treneru da sam igrao fudbal pre utakmice. Dolazim u svlačionicu, a on čita ko ulazi. Kaže mi da je došao jedan mali iz Niša, igra na mojoj poziciji i ja treba da ga čuvam. On butinu ko Đole, a ja mršavko. Ja igrao celo poluvreme i gledam samo njega da čuvam. Pred kraj poluvremena mi proradi mozak, isfoliram da sam pao... da nam dva gola Marko Pantelić", pričao je on.

Posle toga, Ivan Marinković je pauzirao, a za to vreme njegovi rivali u fudbalu su ga dostigli.

