LUNA DOBILA RAZGOVOR SA GAGIJEM, A PRIDRUŽIO JOJ SE MARKO: Đogani se dečku svoje ćerke obratio OVIM rečima! Nemojte da se TRIPUJETE! (VIDEO)

Gagi Đogani uključio se u rijaliti putem video poziva, a imao je poruku za Lunu Đogani i njenog dečka Marka Miljkovića.

Otac je ćerki zamerio to što joj je opalo samopouzdanje, ali ju je pohvalio zbog borbe koju vodi sa svima za "crnim stolom". Potom im se u razgovoru pridružio Marko.

foto: Printscreen

"Marko, nemoj nešto da se tripujete tamo da vas ne podržavamo i sve to. Želim vam na kraju da izađete oberučke napolje, do finala. Držite se, ne dajte da vas rastave. Kada uđete u neke rasprave nemoj da dovedeš Lunu do suza. Nama je teško ovde, nije nam dobro. Znam da i tebi nije lako, ali šta da ti kažem... Dobro utičeš na Lunu, mnogo se pozitivno promenila", govorio je Gagi Marku.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir