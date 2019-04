UDAJE SE MILJANA KULIĆ?! Javila se iz Sokobanje, obelodanila šta njen otac misli o Zoli, a tek da čujete šta se dešava sa BEBOM ŽELJKOM!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola trenutno borave u Sokobanji, gde zajedno sa bebom Željkom uživaju za sve pare! Temperametna brineta tom prilikom istakla je da im nikad lepše nije bilo, te da i te kako vidi sebe u braku.

foto: Printscreen

"Mislim da da. Mogu da kažem da bih volela", priznala je Miljana kroz osmeh, na šta je Zola samo misteriozno klimnuo glavom.

foto: Printscreen

Što se tiče odnosa između Zole i njenog sina Željka, kaže da sve ide svojim tokom i razume ga ukoliko ima neke poteškoće i strahove, kako nikada sam nije čuvao malu decu.



"Odlično se snalazi, pomaže mi koliko je u mogućnosti. Međutim, ima strah, ima opterećenje, kaže da se plaši. Super se slažemo, bolje nego kad smo bili u 'Zadruzi'. Naravno, ne bismo bili zajedno da nije tako", napominje Miljana, ne skrivajući da svakako postoje trenuci kada se i svađaju.

foto: Printscreen

Kako se šuška da par ima problema sa kockom, Miljana je iskoristila priliku pa stavila tačku na gradske priče.

"To nije istina, to je notorna laž. Istina je da smo jednom bili, ljudi od komarca naprave magarca. Odemo ponekad da odigramo tiket, kad nam je dosadno, ali to su male količine novca", rekla je Miljana.

foto: Printscreen

U poseti Zolinoj porodičnoj kući poznata Miksi kaže da je provod bio fantastičan, a sa druge strane, napomenula je da i njen otac nema ništa protiv Zole.

"Moj tata kaže za Zolu sve najbolje", ispričala je ona, pa istakla da Zolini više podržavaju nju nego njega, pa tako svima izmamila osmeh na lice.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

