DOROTEA NAPALA STANIJU: Niko neće da ti napravi dete!

Dorotea Jovanović poznata je po oštrom jeziku, ali i čestim čarkama sa cimerima u "Zadruzi", a ovoga puta sukobila se sa Stanijom Dobrojević.

Nakon što su pušteni snimci na kojima Dorotea igra oko šipke, što je ona i priznala da se desilo u jednom gej klubu, mlada kreatorka je iznela mišljenje o starleti iz Rume.



"To kad budeš imala svoju decu, zapitaj se, ali izgleda da nećeš ni imati decu, jer niko neće ni da ti napraviti dete. Ja sam to uradila tako što sam imala ćef da uletim u gej klub i igram. Mina je isto bila u tom klubu. U taj klub su dolazili i prijatelji koji nisu gej. Otišla sam dva puta tamo, to nije nešto čega se stidim, ali se i ne ponosim. Bila sam potpuno trezna", rekla je Jovanovićeva u jednom dahu.

