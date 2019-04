ČEKA SE NOTAR DA DOĐE U PAROVE! Milojko prelomio, PREPISAĆE KUĆU Milijani! Ja je volim, jesam ljubomoran, ali SVE ĆU JOJ OPROSTITI! (VIDEO)

Milojko Božić otvorio je dušu u rijalitiju "Parovi", pa kada je već stvar daleko izmakla kontroli i Milijana Bogdanović opasno zagrizla mamac Aleksandra Požgaja, vremešni starac progovorio je o celokupnoj situaciji, ali i o kući, koja će po svemu sudeći, pripasti mladoj deVojci iz Pilatovića (21).

"Ja to njoj ne mogu da objasnim. Malo ljubomora. Požgaj i to. Ja to njoj ne mogu da objasnim neke stvari. On se igra sa njom ustvari. Meni je u glavi nastao pritisak. Ja sam pošao da uzmem još jedan bromazepam. Pa sam tek posle 2,3 sata mogao da izmem, jer sam već uzeo", pričao je Božić.

"Milijana se jeste potresla, mi jesmo zajedno, ja nju volim, šta god da ona uradi, ja ću njoj oprostiti sve. Ona je meni neki život vratila posle operacije, pomogla mi je, ali ne shvata. Ona samo hoće neki norat da prepiše. Evo ja ću joj prepisati, ako može notar da dođe ja ću joj prepisati kuću i to je to", priznao je zahvalni starac (74).

