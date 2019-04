ŠOK! MILIJANA PIKIRALA POŽGAJA, PLANIRA VEZU SA NJIM VAN RIJALITIJA?! Ovde su svuda kamere, bićemo zajedno kada IZAĐEMO ODAVDE!

Milijana Bogdanović pričala je o svom vereniku Milojku Bogdanoviću, a njihova veza je na klimavim nogama već danima. Ona se dotakla i Aleksandra Požgaja, sa kojim je sve prisnija, pa joj osmeh ne silazi sa lica kaga govori o njemu. Devojka iz Pilatovića šokirala je izjavom da će biti sa njim van rijalitija, zbog kamera koje su svuda u vili.

"Znala sam. Milojku je jedini problem Požgaj, a to što ja nemam gde kad izađem odavde, to uopše nije problem. Ni njemu, ni Požgaju, nikome. Nema veze ostaću ja ovde, primiće me valjda i preko leta", bila je iskrena Pilatovićka.

Bogdanovićevoj je verenik zamerio što se ona grli sa Aleksandrom dok on gleda, a na ovo Milijana je imala spreman odgovor.

"A on hoće da se grlim kad ne gleda? Pa dobro, ne može to ovde, ovde su kamere svuda. To ću kad izađem napolje, onda neće videti", priznala je uz osmeh Bogdanovićeva uz opasku da se samo šali.

