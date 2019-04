PRAVI SE DOKUMENT KOJIM MILIJANA DOBIJA DEO MILOJKOVE IMOVINE: Vesna Rivas sastavila izjavu u ime starog ljubavnika (74) a evo šta je dogovoreno!

Vesna Rivas sačinila je izjavu u ime Milojka Božića, pri čemu je navedeno da će zaštititi i jednu i drugu stranu, odnosno i Milijanu Bogdanović, korisnika imovine posle smrti starog ljubavnika (74)

"Ja, Milojko Božić rođen 8, maja 1945. godine u Pilatovićima, dragovoljno izjavljujem pri zdravoj svesti i čistoj pameti, pred narodom i celim svetom, da svojoj verenici Milijani Bogdanović rođenoj 24.12. 1997, prepisujem deo svoje imovine uz obavezu da me neguje, bude uz mene i boravi sa mnom do kraja mog zivota u objektu gde se dogovorimo. U slučaju da me napusti ili zapusti, imovina ide mojoj deci", glasilo je u pisanom dokumentu koji su učesnici zajedničkim snagama sastavljali u toku trajanja kviza u "Parovima".

foto: Printscren Happy tfv

"Ma to mene od sinoć uopšte ne intresuje", bila je sigurna Milijana koja se držala za glavu sve vreme.

Voditeljka je zatražila da se upiše da ukoliko mlada Pilatovićka bude prišla Aleksandru Požgaju, da sve gubi. Međutim, na ovo je Milijana negodovala, pa uz osmeh naglasila "Onda cepajte sve".

foto: Printscren Happy tfv

Kurir.rs / Foto: Printscreen Happy tv

Kurir