DAVID DRAGOJEVIĆ IDE U ZATVOR?! Aleksandra otkrila koje prljave poslove je radio, a onda je raskrinkala i OPASNE LJUDE (VIDEO)

David Dragojević progovorio je sam da je njegovo zanimanje vani samo paravan, ali Aleksandra Subotić je odlučila da progovori i razotkrije pravi posao njenog bivšeg verenika.

"Da, giros je paravan. To je pokriće, zbog toga sam dobio neke stvari jer je to sve na mene prepisano. Sve sam ja rekao ko to treba da zna. Što se tiče ovih ljudi ovde, nije mi bitno. To su malo ozbiljnije stvari. Aleksandra, ne spominji ljude, praviš sebi problem", otkrio je David.

foto: printscreen

Milan je pitao da Aleksandra otkrije čime se njen bivši verenik bavi. Ona je spomenula neka imena na koja je David reagovao vrlo burno.

"Što se tiče girosa, on se nije preterano bavio tim stvarima. Neka kaže sam šta mu je paravan?! Polemisalo se da je Dejan njega optužio za neke stvari koje imaju veze sa Slavkom, a njen muž je u zatvoru", govorila je Aleksandra, a onda je ustala Stanija rekla šta ima, budući da živi u Americi i odlično poznaje tamošnje zakone.

"Ne možeš da radiš bilo šta u Americi ako ima turističku vizu. Nije mi jasno. Znam studente koji su tako išli i nisu mogli sve da rade, samo određene poslove. Takvi bi trebalo da idu u zatvor", govorila je Stanija.



"Tvoj najveći problem je što sve to radiš, jer sam ja sa Anom! Ti ne znaš šta pričaš! Ti nisi svesna kakve ljude pominješ, neke stvari!", rekao je David.

- Da li si ti svestan da si sam pokrenuo sve ove teme? Ja pominjem ono što je tvoj brat izneo! Sam si sve napravio zbog osećaja krivice, straha! - rekla je Subotićeva.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir