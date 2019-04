DIKA MUVAO MILIJANINU MLAĐU SESTRU: Milijana mi je nudila Oliveru zbog mojih para, ali ona voli vršnjake! Nisu mu vredele ni pare ni firme!

Poznato je da je učesnica rijalitija ljubitelj dosta starijih muškaraca, koje iskorišćava kako bi joj prepisali nekretnine, ali niko nije znao da na sličan način savetuje i rođenu sestru Oliveru kojoj je nabacivala svega 25 godina starijeg dečka. Naime, Milijana je pred ulazak u „Parove“ dodala Zečevića putem Fejsbuka, a potom počela da mu šalje SMS poruke.

- Započela je dopisivanje sa mnom, a potom mi je tražila i broj telefona. Kao razlog, Milijana je navela da joj treba savet kako da se ponaša u rijalitiju jer sam ja nekoliko dana boravio u „Parovima“. Na osnovu svog iskustva opisao sam joj kako treba da reaguje pred kamerama, a onda smo pričali o drugim stvarima - kaže Dika.



Kada je potom spomenuo da radi u inostranstvu i da ima svoju firmu, Milijani se upalila lampica, pa je došla na ideju da bukvalno podvodi rođenu sestru. Pošto je ona već zauzeta, a i pretpostavljamo da je muškarac star 43 godine za nju premlad, Bogdanovićeva je odlučila da mu preporuči Oliveru, koja je 2001. godište!

- Rekao sam joj da treba da putujem poslom u Nemačku i Češku, a kada je čula da imam svoju firmu, da poslujem sa automobilima i da dobro zarađujem, počela je da razmišlja u svom maniru. Dopalo joj se i to što sam učestvovao u rijalitiju, ali i zbog toga što sam snimio pesmu. Milijana mi je spomenula da ima mlađu sestru, a potom je počela da je hvali kako je lepa, pametna i dobra i da nas dvoje moramo da se upoznamo - otkriva Zečević i dodaje da se dopisivao s mlađanom Bogdanovićevom.

- Olivera i ja postali smo prijatelji na Fejsu, gde smo se dopisivali, a posle smo razmenili i brojeve telefona. Nije da sam bio zainteresovan toliko za nju, iako volim mlađe devojke, ali i za mene je ona baš previše mlada. Ni Oliveri nije „kliknulo“ a mnom, pa mi je na kraju rekla da ipak voli svoje vršnjake - završava Dika.

Podsetimo, Zečević je u centar pažnje dospeo nakon što ga je bivša devojka Ilijana optužila da ju je on pre nekoliko godina ošišao na ćelavo. Kako bi osvetlao svoj obraz, novopečeni pevač i reli vozač ušao je u vilu „Parova“ i suočio se s Vagićevom. Uspeo je da dokaže i izvuče potvrdu od bivše da joj nije obrijao glavu, već da je to bila njena odluka i da joj je on samo pomogao da se ošiša, što je potvrdio i poligraf.



