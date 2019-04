STANIJA RIDA ZBOG LUNE ĐOGANI! Polivali su je, vređali... samo joj je još ovo trebalo! Zakukala kao nikada pre: Ja ovde NE PRIPADAM! (VIDEO)

Stanija Dobrojević otišla je u Rajski vrt da popriča sa Drvetom mudrosti, gde su je i ponele emocije, pa je zaplakala kao malo dete. Govoreći o tome kako se oseća, više nije mogla da izdrži.

"Problem je što se sve dešavalo sinoć. Mnogo su mi loše pala pitanja... Svi Kijini prijatelji su prešli na Luninu stranu. Mića me polivao i vređao. Luna se baš pokazala kakva je. Ona je razmažena, drama, ljubomora i pakost... sve ja to vidim iz njenog pogleda! Nemam ništa protiv nje. Kad mi je Marija spomenula rat, to me uništilo, posle sam plakala... Sve sam mogla da prođem ovde, ali to me baš ubolo onako u ranu. Osećam negativnu energiju, ovde radim jogu. Sedim sama, znam da Marijanu treba da treniram. Svi nalaze mane. Osećam se krivom jer sam joj rekla da ne jede, a onda je bio onaj težak zadatak, pa joj se slošilo. Mnogo sam usamljena. Ja ovde ne pripadam. Svaka njima svima čast. Da mi neko psuje majku, brata i oca..." jadala se starleta.

foto: Printscreen

Na pitanje koje su je Lunine reči najviše pogodile, rekla je:

"Nisu reči, već postupci. Ja mogu da je ne vidim ovde... Mnogo dramatizuje. Priča da je samo imala odnose sa Gastozom, tu drami. Slučajno sam naletela na Marka na žurki. Rekla sam im: 'Izvini'. Posle me Mića stavi sa Markom za potrčka. Ne mogu više! Još mi samo to fali. Neću da se njen ku*varluk iz prve sezone pere preko mene. Sad čujem da mi je rekla da se je*em na žurki. I ovo sinoć... Marijana mi je čudna bila jutros. Svi su skočili na mene", suzdržavala je suze ona, pa priznala da joj je Vladimir sve vreme u mislima.

"Prvo mi pada on na um. Sve me ovo podseća na njega, iskreno", rekla je Stanija.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir