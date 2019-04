MARIJA KULIĆ DUBOKO RAZOČARANA! Zbog Lepog Miće ne prestaje da reži: Namrštila se pa PROGOVORILA O SVEMU, ništa nije PREĆUTALA! (VIDEO)

Marija Kulić otišla je u Rajski vrt pa pred Drvetom mudrosti otvorila dušu. Za Lepog Miću i anu Korać ništa lepo nije imala da kaže, a onda je priznala i da je slaba na Staniju, jer nema oca.

"Razočarao me Mića, onaj način kako je govorio. Strašno! Staniju kanali, a Anu Korać ne dira, uopšte je ne komentariše. Osetljiva sam prema devojkama koje nemaju oca. Kreten je, baš me razočarao. Anu ne dira uopšte, a šta je sve uradila... Još dok je bila Aleksandra ovde ona je pikirala Davida. Prošle godine brani brak, a ove godine? Strašno! Brani je jer se Mića druži sa tim ljudima sa kojima ona ide. Sad sigurno ima veću cenu sigurno. Nervira me što krije sve to, pravi se luda. Ona je sponzoruša, druži se sa tim Mićinim prijateljima. Pravi nas sve budalama. Đubre jedno matoro, pokvareno", govorila je Marija i sve vreme se mrštila.

foto: Printscreen

Zatim, iznela je da i te kako sumnja da se Koraćeva bavi prostitucijom, te da joj se to nimalo ne dopada.

foto: Printscreen

"Krije da se ne bi verovalo u to. Mina je rekla čime se bavi. Devojka ne studira, ne živi sa roditeljima, još živi sa njom. Ma,'ajde da se ne pravimo ludi! Dovode ljude po stanovima... Videli smo i po snimku onom u uspomena Mine kad su prikazivali. Ništa mi se to ne sviđa. Sve glume. David je folirant! On je srednji sloj ljudi, željan slave i popularnosti", prokomentarisala je i Anu i Davida ona.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

