POSLE PRIČE DA JE U KATALOGU MAKROA, POJAVIO SE SANJIN EKSPLICITNI SNIMAK! MATORA RAZOČARANA: Meni je ovo PREVARA, neću to da dozvolim! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora videla je klip na kom se njena devojka Sanja Stanković dodiruje po intimnim mestima.

Naime, dok je Matora spavala, Sanja se samozadovoljavala, a onda je imala priznanje pred svim zadrugarima.

foto: Printscreen

"Ne kažem da nisam, jesam, ali ja to ne radim tako, ja to radim drugačije. Meni je bilo dosadno, ona je spavala i ja sam morala", izjavila je Sanja, a Matora dodala:

"Meni je to kao prevara. Klip kao klip mi je simpatičan, ali se strašno ljutim na to. Meni je to kao prevara, ja to ne dozvoljavam. Ja kad hoću da imam seks, ja hoću da imam sa osobom sa kojom sam u vezi. Ona mi je rekla da odradimo kad legnemo da spavamo, da se prstenujemo, ali se meni spavalo."

"Obećala sam da više neću", izjavila je Sanja.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir