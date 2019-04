NEĆU VIŠE DA PRIČAM O ATMOSFERI LINČA! Repeša posle meča u Morači: Molio sam i naše da se smire, ali me nisu poslušali! (KURIR TV)

OGLASIO SE PROFESOR KOJI JE OŠAMARIO UČENICU: Dobila je 1, pa histerično vikala! Poslao sam je kod direktora, a ona me je uštinula, udarila kikom i rekla Ne možeš mi ništa! JA SAM JE OŠAMARIO! 4.3k

Stih dana

Kažu da nisam za tebe, kažu ti da sam zlo udaraju mi na tebe, o no, no, no Brane mi te svi, o brane mi te brane mi te, brane mi te

Milan Stanković Brane mi te