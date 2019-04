POŽGAJ ĆE DELITI KREVET SA NAJKONTROVERZNIJIM PAROM U SRBIJI?! Milijanin govor zaprepastio je sve: Svašta samo mi radili u izolaciji!

Milijana Bogdanović i Milojko Božić par su o kojem bruji ceo region, a i šire. Međutim, po ulasku u vilu "Parova", njihov ljubavni mir redovno remeti Aleksandar Požgaj, koji će se po Milijaninim rečima izgleda preseliti u njihov krevet!

foto: Printscreen Happy tv

Ona smatra da između nje i Požgaja postoji ogromna privlačnost, ali da pokušavaju da smire strasti zato što su u rijalitiju. Međutim, mlada Bogdanovićeva nije sigurna da bi se i napolju tako obuzala.

"Ja sam za, mi smo mutirali bubice u izolaciji. Svašta smo radili", rekla je ona kroz smeh, a svi su se na to momentalno našli u čudu.

foto: Happy screenshot

Onda je, zatim, dodala i da joj je on ulepšao boravak u rijalitiju.

"Prija mi on, prija mi njegovo društvo. Nemam ništa protv seksa sa njim, ali on ne sme zbog Ivane. I Milojko bi bio nervozan. Napolju bi to sve bilo drugačije, ovde su kamere pa od seksa nema ništa", rekla je ona, koja svakako ne planira da ostavi Milojka i pođe za Aleksandrom.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Happy screenshot

Kurir