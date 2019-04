KARAĐORĐE OTKRIO SVE DETALJE IZ VEZE SA LJUBOM PANTOVIĆ! Ona se družila sa mojom bivšom, tako smo se upoznali... imali smo moderan brak, a onda se KARMA VRATILA! (VIDEO)

Slike iz prošlosti porodice Subotić privukle su ogromnu pažnju tokom prikazivanja u rijaliti kući. Tim povodom, kada je video koliko sve to njegovu okolinu zanima, Karađorđe je ustao i progovorio o detaljima koje je do tada malo ko znao. Svi su ostali u šoku kada je javno izneo detalje iz života sa Ljubom!

"Ja sam živeo jedan moderan brak, ja njoj nisam ništa branio. Bila je mlada kad je sa mnom ušla u odnos. Ne mogu da joj uskratim mladost, a to se upravo i desilo sa našim odnosom... Ona je bila prijateljica moje bivše devojke, tako smo se upoznali. Ja sam se svetio mojoj bivšoj sa njenom drugaricom. To je bilo davno, karma se vraća. Desilo se svašta. Ja sam 2006. otišao u Crnu Goru, nisam hteo da robijam 6 meseci iz principa... Tu sam osuđen za neka krivična dela, a težina kazne govori kakav je stav bio posredi. Vlast se promenila - bio sam oslobođen. Živeo sam nekih godinu dana tamo, Ljuba je dolazila kod mene. Nesmetano sam živeo u Crnoj Gori. I te kako smo se voleli. Moj život je doprineo da se naša veza rasturi! Ljudi su me gazili preko porodice, ali ja se ne ljutim na nju. Moj život je bio turbulentan, buran. Moje ime nosi određenu karmu. Voleo sam je i cenio, imamo mnogo lepih uspomena. Ona je stajala uz mene, međutim okolnosti su bile takve kakve jesu... Potrudio sam se da izađem iz svega toga uzdignutog čela, nisam poklekao i krenuo stranputicama", govorio je Karađorđe.

Aleksandra Subotić sve vreme pomno je slušala svog oca, pa se uključila u ovaj razgovor i priznala da on i dalje pati za njenom majkom. Ljuba se toliko iznenadila da je napustila Belu kuću u tom trenutku.

"Oni su posle toga pokušali da se pomire i krenulo im je. Onda je on opet bio uhapšen. Ja se sećam toga, zapamtila sam za taj bioskop. Ja sam spavala kod bake, išli su ona i Karađorđe. On i dan danas pati za Ljubom, voli je najviše na svetu. Svaku devojku koju nađe, gleda da pronađe Ljubu. Imao jednu devojku stalno je pričao kako ona ima mišiće kao Ljuba, kako izgleda kao ona kad je bila mlada", izjavila je Aleksandra.

"Rekla sam da skine moje slike, da me ne vrača tamo u kući!" nasmejala se Ljuba u jednom trenutku.

Između ostalog, progovorio je o još jednoj bivšoj - Ivani, majci Mine Vrbaški.

"Ivana me podsetila na jednu glumicu iz 'Osmog putnika'. Što se mene tiče, Ivana je preozbiljna žena, ostavila je pozitivan utisak i ljut sam pomalo zbog svega. Neću je tražiti kad izađem, neću sam sebi da pravim duple rane i svestan sam da se krive drine ne mogu ispraviti. Ja sam Ljubu mnogo voleo i ne mogu da izbrišem uspomene tek tako", zaključio je Karađorđe.

