MILIJANA SE ZAKLJUČALA U KUPATILO I GRCALA U SUZAMA: Požgaj me poremetio, ovo je STRAŠNO! Evo šta Milojkova verenica sada PLANIRA! (VIDEO)

Milijana Bogdanović rasplakala se zbog Aleksandra Požgaja i to je priznala Izabeli. Milojkova verenica zaključala se u kupatilo, a samo je ovu cimerku pustila unutra.

"Ne plačem zbog Milojka ili Požgaja, već od besa", govorila je Milijana, a Vesna Rivas je želela da je odobrovolji, pa joj je nudila hranu.

Potom se pridružila Ilijana, koja je rekla Milijani da ne treba da bude ljuta, jer je i sama davno imala aferu sa Požgajem. Izabela Alijoski je došla poslednja i rekla svima da se sklone kako bi razgovarala sa Bogdanovićevom.

"Stvarno ne znam šta hoću. Boli me to što me Požgaj poremetio. Niko mi se do sada nije tako sviđao. Rekla sam sebi da mi se niko ovde neće svideti, ali eto, to se desilo. Strašno! Užas! Ne želim da ostavim Milojka, jer ga volim", rekla je Milijana i dodala na kraju:

"Od danas postajem rijaliti igračica. Igra počinje."

