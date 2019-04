DINA OTKILA ŠTA JE STVARNO RADILA SA MLADENOM U KREVETU! Ali i da još uvek razmišlja o Bakiju... Ozdravila, vratila se u vilu pa NAPRAVILA LOM! (FOTO)

Dina Galorini, otkako se vratila u vilu "Parova", ušla je u romansu sa Mladenom Vuletićem. Na ovo ni sama nije računala, ali ne krije svoje oduševljenje i trudi se da maksimalno uživa.

"Otkad sam ozdravila i vratila se u vilu, totalno sam se promenia", počela je Dina, koja Mladena ranije nije uzimala za ozbiljno.

"Što se toga tiče... oko toga smo on i ja razgovarali. Ja sam se njemu dopala na prvi pogled. On je to meni priznao sada kada smo stupili u vezu. On je privukao moju pažnju, ali ja ga tada nisam ni registrovala toliko. Delovao mi je kao da se zeza sa devojkama, a ja lake muškarce ne volim", priznala je ona, pa prasnula u smeh kada je saznala da se priča kako su u spavaćoj sobi rijalitija vodili ljubav.

"Mi stvarno još uvek nismo imali seksualne odnose. Nismo vodili ljubav, ali smo dosta nežni jedno prema drugom. Naravno, spavamo u istom krevetu, emocije su iz dana u dan sve jače i sve su više naglašene, zaista nije došlo još uvek do seksa... I ako dođe do našeg intimnog odnosa to sigurno neće biti pred kamerama i neće biti u krevetu, tako da se neće videti. Možda će se znati, ali u krevetu ga biti neće, to je sigurno."

"Do tog čina neće uopšte doći dok smo u rijalitiju!" sigurna je Dina, koja smatra da ukoliko i nekim slučajem ipak dođe do toga - može to uraditi eventualno u tuš kabini, van znatiželjnih pogleda.

Ona je stekla utisak da je Mladen veoma stabilan, ozbiljan, da razume čitavu njenu situaciju te da ga poštuje dokle god poštovanje dobija zauzvrat. Ranije, on je za nju bio šaljivdžija, šoumen, a tek sada spoznala je njegove kvalitete koje izgleda ne pokazuje baš svima.

Što se tiče njenog prijatelja Bakija B3, Dina veruje da je on u ovome i te kako podržava.

"Moj prijatelj Baki i te kako podržava moju vezu. Mislim da je presrećan što sam posle toliko dugo vremena našla čoveka", zaključila je Dina.

