MILOJKO U BRVNARU ULOŽIO JE 4.000, U STAN 7.000 I IMA KUĆU OD 50.000 €! Milijani samo seva iz očiju! Neće ona od starca NIGDE!

Milijana Bogdanović zatresla je celu vilu "Parova" pitajući se, navodno, koliko tačno "gubi kapitala" ukoliko ipak pođe za mlađeg Aleksandra Požgaja.

Stari Milojko je tada mnoge zapanjio kada je priznao čime sve raspolaže:

"Imam kuću od 50.000 evra u selu, imam kupatilo od 5.000 evra, imam brvnaru u koju sam uložio 4.000 evra, imam stan za 7.000 uvra koji sam uradio... Na terasu sam dao 5.000 evra pa plus kuća, garaža i šupa, pa vi izračunajte koliko to dođe. Imam i 12 ari placa i 5 hektara zemlje, je l to dovoljno?" pitao se on, dok su mnogi "zevali" u njega.

Milijana je, sa druge strane, samo zadovoljno klimala glavom, te je posle dugog razmišljanja ipak odlučila da ne "pušta ulov".

