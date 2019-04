MIKI ĐURIČIĆ ODALAMIO SUBOTIĆKU POSRED GLAVE: Dobro je prošao sa kaznom, a evo zašto je PČELAR u stvari izgubio ŽIVCE (VIDEO)

Miki Đuričić, koji je udario Aleksandru Subotić tokom žestoke rasprave, kažnjen je nedeljnim honorarom.

Iako su mnogi očekivali da će biti diskvalifikovan, Miki će morati da ovu sedmicu radi bez pare i dinara.

A sve je počelo zbog priče o prostituciji i Mininom priznanju što se kaje zbog nekih stvari koje je iznela o sebi.

Tokom razgovora, nastala je svađa između Miljane i Mine, a tom prilikom Kulićeva je naterala Minu da iznese nove detalje iz ovog perioda svog života.

"Prvi put se plašim kako će narod reagovati. Prošle godine nisam tako razmišljala. Žao mi je zbog nekih stvari koje sam rekla".

Onda je počela da priča o Miljani kao i odnosu sa njenom majkom, koju je lagala kako zarađuje novac:

"Nije Miljana kao Miljana problem, nego eto... Priznala sam nešto što me je mučilo. Moja mama nije znala čime sam se bavila. Pitala me je milion puta šta radim. Ja nikada nisam želela da joj kažem. To je trajalo kratko. Pitala me je i odakle mi novac i nikada joj nisam rekla! Uvek sam izmišljala neke razloge. Krivo mi je što sam to rekla i što sam to radila. Strah me je da izađem na ulicu. Ne znam kako će ljudi da reaguju", rekla je Mina, a Miljana se nadovezala: "Te priče okači mačku o rep! Priznala je nešto i plaši se kako će ljudi napolju reagovati kada izađe" i počela da vređa joj vređa majku.

"To je smešno da je ona izdržavala porodicu. Ti svoju mamu j*bi Mina, koju je j*bao Bora, Borin drug, Karađorđe! To su svi znali" i Miki je tada krenuo da se brani!

Miki je tad ustao da je brani.

"Gleda se ko je kakav čovek! Devojka je to radila, sada je došla ovde u rijaliti i tako zarađuje pare. Čime se bavila ili čime se bavi, ne može da se zameri!", - rekao je pčelar nakog čega se uključila Aleksandra Subotić i njemu je pukao film.

