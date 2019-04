TO JE BILO NAJGORE VEČE U MOM ŽIVOTU, SVE SE PROMENILO: Luna se setila razgovora sa Kijom, a Kockarevoj se OVO neće svideti! (VIDEO)

Luna Đogani prisetila se prošle sezone rijalitija i razgovora sa Kristinom Kijom Kockar u pabu, koji joj je, kako kaže, potpuno promenio život.

Blogerka je istakla da je Kija tada shvatila da između Slobe i nje i dalje postoji neraskidiva veza.

"To veče se moj život promenio, to veče sam sa ovom pričala u pabu. To je najgore veče u mom životu, kad je bio Jovanin rođendan. Tad sam ja njoj rekla neke stvari gde je ona skontala da može da vrati njega, i sutra ujutru je promenila priču, naručivala pesme, pričala da ga voli, to je bio tvoj rođendan", ispričala je Luna.

