NAJTEŽE JOJ JE BILO KADA JE SAZNALA DA SE ON OŽENIO U ZATVORU: Subotićeva priznala u kom trenutku je rešila da PREKINE SVAKI KONTAKT SA ČABARKAPOM! (FOTO)

Aleksandra Subotić otvorila je dušu Lepom Mići, pa se osvrnula na vezu sa Aleksandrom Čabarkapom. Priznala je da ga je iz zatvora čekala 2 godine, a kada je saznala da se tamo i oženio, bila je u šoku. Kada je napunila 20 godina, rijaliti učesnica je rešila da zauvek preseče i završi sa ocem svoje ćerke.

"Meni Karađorđe u zatvoru, sa Ljubom ne pričam. Ja sam tu videla da me on zavlači. Ja sam njemu rekla: "Ja ulazim". On je mene zvao iz zatvora, a i sve vreme je bio uz mene. Samo u jednom trenutku... Ja nisam znala da će on da se oženi", govorila je Subotićeva dok ju je jedan od najstarijih učesnika "Zadruge" pažljivo slušao.

foto: Printscreen YT

"Ja ulazim u rijaliti i sve super negde do kraja januara, početka februara i odjednom kao on se ženi. I ja kao: "Kako se ženi?", kad ono u zatvoru napravi svadbu i oženi tu ženu. Ja tu kažem: "Završila sam sa njim", ja sam bila sa njim kada sam imala 16 godina, u 17. se porodila i ja sam već tada napunila 19, 20 godina i počela sam da kapiram neke stvari. I to kada sam videla, ja sam rekla: "Kraj" i odmah presekla", završila je Subotićeva.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs / Foto: Printscreen YT

Kurir