NE MOGU DA KAŽEM DA JE NIKAD NISAM VOLEO! David sa bivšom devojkom napustio Zadrugu! Aleksandra: On je muškarac kog moraš da držiš pod kontrolom! (FOTO)

David Dragojević i Aleksandra Subotić napustili su "Zadrugu", ali samo na kratko, kako bi gostovali u jednoj emisiji. Davidova sadašnja devojka Ana Korać ostala je u rijalitiju.

"On živi u iluziji. Naša veza jeste započela u rijalitiju. Ti živiš sa tom osobom. Što se mene tiče ja ne znam zašto on nipodaštava to vreme dok smo bili zajedno", počela je rijaliti učesnica.

foto: Pritnscreen Pink

"Ne mogu ja da kažem da je nikad nisam voleo. Ne, bio sam i zaljubljen, imali smo i planove. ali mnogo stvari se desilo, dolazilo je do gušenja. Meni je smetala ta ljubomora", pravdao se David.

"Kod nas se kaže za nekog da je praziluk kada je seljak, a kod njihs eto kažekada je neko nons top zajedno. On je hteo da bude sa mnom. Ja sam želela da provodom vreme sa njim. Ja sam za jedan dan zaljubljenih napravila večeru, htela sam da bude intimno. On je mene samo želeo da izvede. On se tamo napio, ja ga gleda, a on gleda u drugu devojku. Neka nepoznata devojka je bila, ali on kad se napije ne zna šta radi. On je muškarac kog moraš da držiš pod kontrolom!", otkrila je Aleksandra.

foto: Pritnscreen Pink

"Nikada je nisam prevario, ni u Americi. Ima jedna crnkinja što sam bio sa njom. I sada kada sam bio poslednji put, ona mi je poslala poruku na Instagramu, ja jednostavnpo nisam želeo, osećao bih se gadno!", rekao je David.

"David se sada folira. Ja sam istražitelj. On kaže ona mi je drugarica, a ja uđem u poruke i vidim on njoj piše o nekom "mačoru", ali ne o životinji. Tada sam ja počela da gubim poverenje. On je meni uvek davao razlog da sumnjam", ispričala je Aleksandra u emisiji "Amidži šou".

foto: Pritnscreen Pink

Kurir.rs / Foto: Printscreen Pink

Kurir