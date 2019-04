PRIČALA SA NJIM ILI SA STUBOM - ISTO MI JE! Skandalozno priznanje Aleksandre Subotić: Zbog ovoga me više NEĆE VIDETI, nije on NIKAKAV MUŠKARAC!

Aleksandra Subotić dobila je priliku da sa bivšim verenikom Davidom Dragojevićem gostuje u jednoj emisiji. Iako se nadala da će se on malo opustiti te "konačno nešto reći" o svemu što se trenutno događa, brzo je odustala od svega i postalo joj je svejedno šta će se dogoditi u budućnosti.

"Što se mene tiče, danas sam razmišljala, možda ne treba ništa ni da kaže, a možda treba da kaže sve. Osećam se kao da pričam sa nekim stubom kad pričam sa njim, šta god ja pričala sa njim, dobijam jedan te isti odgovor", rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen

Tom prilikom, istakla je da ne postoji nikakava šansa da se pomiri sa Davidom.

"Posle svega što sam doživela smatram da nijednoj ženi ovakav muškarac ne treba i da je ovo muškarac za klinke i devojčice. On nije ni muškarac, on je dečkić u glavi. On će biti zanimljiv klinkama, one će da se prže za njega. Njemu će trebati još 10 godina minimum da sazri", tvrdi ona.

Ani Korać, novoj Davidovoj devojci, Aleksandra ništa ne zamera!

"Karma je ku*ka! Iskreno, nema pravo na to, nije mi drago, ja sam malo zloćko, pa se smejem sa strane, imam ja toga malo u sebi. Njoj ne zameram ništa, zameram joj samo što me je pljuvala i što je pričala ružne stvari o meni, to mi je jako smetalo. Davidu zameram u jednu ruku, u drugu sam mu zahvalna za sve što je uradio, jer sam videla kakav je. Da mi se to desilo napolju, da smo osnovali porodicu, ko zna kako bih podnela to, kad sam i ovako jako teško izdržala to. Želela sam zajedničku budućnost, i porodicu i bila sam spremna na to, on je doneo neku drugu odluku, dobio je šta je hteo. Mene više neće videti, neka uživa sa svojom novom devojkom", iskrena je bila ona.

foto: Printscreen

Sukob između Aleksandrine majke Ljube Pantović i Lazara Jeremića sve je iznenadio. Tokom raspreva, Pantovićeva je rekla Lazaru da mu se svi stanari Bele kuće smeju zbog zaljubljenosti prema Davidu. Bez dlake na jeziku, Subotićeva otkriva šta zapravo ima između njih dvojice.

"Ima, iskreno, verovali ili ne. I meni deluje smešno kad izgovaram, kao neka šala. Ali postoji između njih nešto. Da su dva muškarca tako bliska, to je za mene šok! Ne umem da vam objasnim taj žar sa kojim Lazar brani Davida. Pa kad je rekao da je plakao zbog mene, a ustvari plakao je zbog Davida, zato što se njemu kida srce. Ta neka saosećajnost, to je za mene neobjašnjivo", rekla je Aleksandra.

foto: Pritnscreen Pink

