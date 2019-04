PESMA NASTALA U NAJVEĆOJ RIJALITI LJUBAVI, DANAS PRIPADA SAMO SLOBI?! Rat bivših ljubavnika na pomolu! Radanović se gnuša svega što ga vezuje za LUNU ĐOGANI!

Sloba Radanović progovorio je o nekadašnjoj rijaliti ljubavi Luni Đogani, za koju ga više ne vežu nikakve uspomene, budući da se totalno distancirao od te priče svojim izlaskom iz "Zadruge 1".

Kako se "bacio" na pevačku karijeru, jedna pevačeva pesma neodoljivo podseća na blogerku, s obzirom da su Lunu neretko zvali "naivnom", a pevač je sam priznao da ju je napisao tokom boravka u rijalitiju. Međutim, Đoganijeva je u više navrata istakla kako je ona sa Slobom pisala tekst.

Radanović je ironično odgovorio na pitanje o tome ko je pisao pesmu, pa istakao da je sve uspeo potpuno sam.

"Svi su tekstopisci... Ne, to je pesma koju sam ja pisao sam u

"Zadruzi" i vrlo sam ponosan što sam bez ikakvih uslova uspeo da napišem nekoliko pesama i stalno sam želeo da neko to čuje, da čuje da sam ja uspeo tam. Odakle im to da je neko sa mnom pisao pesmu?! Sam sam pisao pesmu", uporan je bio Sloba.

foto: Printscren YT

Kurir.rs, Pink / Foto: Printscreen YT

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir