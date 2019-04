LUNA SAD KIVNA I NA GASTOZA?! Skakala je od sreće kad bi mu čula glas, celoj Srbiji otkrila je da su vodili ljubav, a sad ne može DA GA SMISLI! ŠOK!

Luna Đogani preko Milana dobila je poruku od Gastoza da treba da se čuva Jovane Tomić Matore. Blogerka ovu poruku, pak, nije ozbiljno shvatila niti je ikada i pomislila da joj cimerka nešto loše sprema. Sve to istakla je za crnim stolom, pa oplela po Gastozu, što je mnoge ostavilo u čudu.

"Nije me zabrinula nimalo (poruka). On je meni rekao da mi je Gastoz poručio da se sklonim od Matore, jer mi ona nešto sprema. Ja sam samo klimnula glavom, posle sam odmah rekla Jovani da ona zna... Šapnula sam joj, ona je bila u čudu. Jovana mu je to rekla tek kad je krenuo kući, on je rekao da to nije rekao na taj način. Jovana je poslednja osoba koja bi meni nešto uradila, to sam iskulirala", objasnila je Luna pa istakla da je stvarno ne zanima o čemu se tu radi, niti da će je zanimati kada bude napustila rijaliti imanje.

foto: Printscreen

"Jovana je poslednja osoba u koju bi trebalo da sumnjam. Da je htela da uradi nešto već bi odavno uradila. Ne mislim da je to dobronamerno. Ili Milan to laže, ili je on (Gastoz) slagao. Neće me zanimati ni posle, ja sam sa tim čovekom završila svakako. Saznala sam šta je radio posle žurke ovde, ološi - marš iz mog života! Mi smo bili u Turskoj, on mi je pokazao poruku koju je Jovana poslala, on je i te kako dvolična osoba..." govorila je ona bez trunke kolebanja, kao da je u potpunosti zaboravila čitavo njihovo prijateljstvo.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir